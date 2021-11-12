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Giriş Tarihi: 12.11.2021 15:48

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türk dünyası geleceği kucaklamaya dönük kararlı adımlar atmaya devam ediyor"

AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk dünyası geleceği kucaklamaya dönük kararlı adımlar atmaya devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılmasının önemine işaret ederek, Türk dünyasının kardeşlik hukuku ve vizyonla geleceği kucaklamaya dönük kararlı adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Konseyi 8. Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirildiğine işaret eden Çelik, bunun anlamının büyük olduğunu, Türk dünyasının geleceğe dair umutlarını, kardeşliğini ve stratejilerini bu tarih yüklü mekanda kayda geçirdiğini vurguladı.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletimiz geçmişin acılarını bir daha yaşanmasın diye bir iradeye dönüştürmüştür. Bu tarihi mekan, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin iradesinin somut temsiline dönüşmüştür. Şimdi Türk dili konuşan ülkelerin geleceğe attığı stratejik adımlara ev sahipliği yapıyor. Kardeşlik hukuku ve vizyonla Türk dünyası geleceği kucaklamaya dönük kararlı adımlar atmaya devam ediyor."

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türk dünyası geleceği kucaklamaya dönük kararlı adımlar atmaya devam ediyor"
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