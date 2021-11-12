Çiftlik Bank’ın 2 numarası ana davada tutuklandı

ÇİFTLİK Bank
soruşturmasında tutuklanan şirketin 2 numarası Fatih Aydın
, hakkında açılan 3 ayrı Çiftlik Bank davasında da tutuklandı. Fatih Aydın, dava kapsamında ilk kez ifade verirken, kardeşiyle de ilk kez karşı karşıya geldi. Şirketin 2 numarası, "Kardeşimin isteği üzerine, ona yardım etmek ve çıkar gözetmeksizin formaliteden şirkete ortak oldum. Organizasyona hiçbir zaman dahil olmadım. Mağdurların kardeşimle yapmış oldukları işlemler nedeniyle beni suçlamaları doğru değil" dedi. Mahkeme heyeti Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi. S