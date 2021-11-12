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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Çiftlik Bank’ın 2 numarası ana davada tutuklandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Çiftlik Bank’ın 2 numarası ana davada tutuklandı
ÇİFTLİK Bank soruşturmasında tutuklanan şirketin 2 numarası Fatih Aydın, hakkında açılan 3 ayrı Çiftlik Bank davasında da tutuklandı. Fatih Aydın, dava kapsamında ilk kez ifade verirken, kardeşiyle de ilk kez karşı karşıya geldi. Şirketin 2 numarası, "Kardeşimin isteği üzerine, ona yardım etmek ve çıkar gözetmeksizin formaliteden şirkete ortak oldum. Organizasyona hiçbir zaman dahil olmadım. Mağdurların kardeşimle yapmış oldukları işlemler nedeniyle beni suçlamaları doğru değil" dedi. Mahkeme heyeti Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi. S
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Çiftlik Bank’ın 2 numarası ana davada tutuklandı
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