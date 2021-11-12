Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Ramazan Keskin: 5 milyon göçmen ülkemizde barınıyor

Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Ramazan Keskin, Türkiye'nin göçmenler tarafından transit ya da hedef ülke olarak seçildiğine dikkat çekerek ,"Ülkemizin artan ekonomik gücü, ülkemize yönelik göç hareketleri için ekstra bir çekim unsuru haline gelmiştir. Ülkemiz geçiş ülkesi konumu olması yanında artık bir hedef ülke konumundadır" dedi.



GÖÇMENLERİN DURUMU

TBMM İnsan Hakları Göç Uyum Alt Komisyonu'na Göç İdaresi yetkilileri bir sunum yaptı. Keskin, Türkiye'deki göçmenlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"3,7 milyon geçici koruma kapsamında Suriyeli, 1 milyon 200 bin ikamet sahibi, 300 binin üzerinde uluslararası başvuru ve statü olmak üzere Türkiye'de 5 milyonu aşkın düzenli göçmen bulunmaktadır. Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2015 yılına kadar 50 bin civarındayken 2015'ten sonra bu sayı ciddi artış göstermiştir. 2018'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 52 artış yaşamış, 2019 yılında ise pik yapmış 454 bin 662 rakamına ulaşmış, bir önceki yıla göre yüzde 69'luk bir artış gözlenmiştir. 2020 yılında pandemi nedeniyle kısmi bir düşüş olsa da 122 bin 302 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler ise 4 Kasım itibarıyla 128 bin 958'e ulaşmıştır.



ÜÇ ÜLKE

Düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye daha çok Afganistan, Pakistan, Suriye'den geldiğini aktaran Keskin, bu sorunun, kaynak ülkede önlemlerin alınmasıyla çözülebileceğinin altını çizdi.



TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA

Keskin, dünya genelindeki göç rotalarını anlatırken, "Kuzey Amerika kıtasında Meksika'dan ABD, Venezuela'dan Kolombiya 'ya, Afrika ülkelerinden ve Doğu Avrupa'dan Batı Avrupa'ya doğrudur. Ülkemize gelen göçmenlerin ise farklı motivasyonları var. Afrika'dan gelenler Türkiye üzerinden Avrupa'yı hedeflemektedir" dedi.

Yapılan mülakatlara göre ise Afganistanlıların yüzde 68,8, Pakistanlıların yüzde 55'i Avrupa'ya geçmek için Türkiye'ye geldiğini bildirdi.



PAKİSTANLI SAYISI AZALDI

Keskin, Pakistan ile geliştirilen ilişkilere paralel olarak kaçak göçmenlerin geri gönderildiğini, son dönemde bu nedenle Pakistan'dan gelenlerin sayısının büyük oranda düştüğünü bildirdi. Keskin, aynı şekilde Fas, Cezayir'den gelenlerin sayısının da azıldığını kaydetti.



PARMAK İZİ ELE VERİYOR

Keskin, son dönemde kaçak geçişleri önlemek için otogar, gar ve benzedi yerlerdeki denetimleri arttırdıklarını, düzensiz göç riski bulunan 33 ülkeden gelenlerin parmak izinin alındığını, yakalandıklarında bunların üstünden kimlikleri çıkmasa da parmak izlerinden kim olduklarının anlaşılıp geri gönderme işlemi yapıldığını anlattı.



BİN 79 KİLOMETRE DUVAR

Komisyona, kaçak göçmen, terörist girişleri ve kaçakçıların önlenmesi için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınıra örülen duvar ile ilgili de detaylı bilgi verildi. Keskin şunları söyledi:

"Suriye, İran, Irak, Ermenistan ve Gürcistan sınırlarımızda olmak üzere, bin 79 kilometrelik duvar inşası ve devriye yolu yapımının bin 21 kilometresi tamamlandı. 913 kilometrelik aydınlatma sistemi inşasının 293 kamera ve algılayıcı sistemlerin kurulumunun ve 341 elektro optik kule inşasının tamamı bitirildi. 284 adet termal kamera kurulumlarına yönelik çalışmalar ise devam ediyor."

GÖÇ POLİTİKASI ÖRNEK OLDU, HERSE ARAYIP BİLGİ ALIYOR

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Sinan Yıldız ise Türkiye'nin göçmenler ile ilgili politika ve çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu, bir çok ülkeden yetkililerin gelerek kendilerinden bilgi aldığını bildirdi.



MUYU İLE UYUM

Yıldız, göçmen çocukların Türkiye uyum sağlaması için oyun faaliyetleri düzenlediklerini, "Muyu" karakteri ile bunu yapmaya çalıştıklarını belirtti. Yıldız, Muyu isminin "uyum" kelimesinin tersten okunuşu olduğuna dikkat çekti.

GÖÇMENLER İÇİN AŞI

Göç İdaresi Başkanlığı Uzamanı Gökhan Alma ise kaçak göçmenlerin aşılanması ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olduklarını, bu sorunu çözmeye çalıştıklarını bildirdi.

YUNANİSTAN'A ÜÇÜNCÜ BAŞVURU

Alt Komisyon Başkanı Atay Uslu, Yunanistan'daki göç merkezlerinde incelemelerde bulunmak için iki kez başvuru yaptıkları, bir yanıt alamadıklarını belirterek, "Üçüncü kez başvuracağız" dedi.



KÜRTÇE TALEBİ

Göçmenlerin bilgi alması için açılan telefon hattında İngilizce, Arapça gibi dillerin yanında Kürtçe de hizmet verilmesi yönündeki talepler de bazı milletvekilleri tarafından iletildi.