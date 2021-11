Hedefimiz 7 milyar fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe 'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkiindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:11 Kasım'ı ağaç dikme yanında, içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte ortak hayat alanımız dünyaya karşı sorumluluklarımızı hatırlama günü olarak görüyorum.BM Küresel Orman Kaynakları Raporuna göre, Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa 'da 1'inci, dünyada 4'üncü. Dünya orman varlığı sıralamasında 27'nci sıraya çıktık. Hedefimiz 2023 sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını, yüzölçümümüzün 3'te 1'ine ulaştırmak. Türkiye 1970'lerde her yıl 500 milyon ton toprağını erozyonla kaybederken, bunu 154 milyon tona kadar düşürdük. 136 adet şehir ormanı kurduk. Milli park sayımızı 45'e çıkararak tabiat değerlerini sıkı şekilde koruyoruz.Hedefimiz yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içinde tamamlamak. Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. MEB ise 24 Kasım vesilesiyle her öğretmen için 1 fidan dikimi kampanyası başlattı, 1.2 milyon fidan daha kazandıracağız. Önümüzdeki yıl sonuna kadar 81 ilimize 81 millet ormanı kuracağız.İnsanoğlunun son asırlarda bitmez tükenmez bir hırsla doğal kaynaklara saldırması, tabiatın dengesini hiçe sayan adımlar atması artık sürdürülemez bir boyuta gelmiştir. Bir tarafta yanan devasa büyüklükteki orman yangınları, diğer tarafta sel baskınları, kuraklık gibi olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. İkazları görüyor, verdiği mesajı alıyoruz. Ama felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilince sahip oldukları konusunda derin şüphelerimiz var.2053 vizyonunun merkezine Yeşil Kalkınma Devrimi'ni yerleştirdik. Son 19 yılda 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 20.8 milyon hektarlık orman varlığımızı 23 milyon hektara getirdik.Bu yıl ülkemizin 54 ilinde yaşanan 299 orman yangını ve 255 kırsal alan yangınıyla mücadele ettik. 2019 ve 2020'de 240 gün süren dev yangınlarda Avustralya 'da büyük alanlar yok oldu. ABD İtalya 'da yaşanan orman yangınları önemli kayıplara yol açtı. Yangınlara karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü işbirlikleri oluşturmamız gerekiyor.Yangına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Yangınlara karşı tarihimizdeki en zengin hava filosunu da bu dönemde kurduk. Attığı su miktarı ve etkin manevra kabiliyetine sahip amfibik uçakları filomuza dahil ettik. Envanterimizde 9 İHA ve 10 drone bulunuyor.Törene katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Sizin büyük devlet kurucunuz Atatürk'ün ilk bahçıvanı, baş bahçıvanı Macar'dı. Kendisi, Atatürk'ün istediği bahçeyi kurdu. Meşhur Macar bahçıvan Ormos Bey'den bahsediyorum" dedi.