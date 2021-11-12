Kahrolsun HDP kahrolsun PKK

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan aileler, eylemin 800'üncü gününde, "Büyük Buluşma" sloganıyla şehitlere saygı yürüyüşü yaptı. Van
, Muş
, Hakkâri ve Şırnak
'ta nöbet tutan anneler ile STK'lar, dernekler, sendikalar, bazı siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı yürüyüş, HDP binası önünden başladı. Ellerinde Türk bayrakları ile "Yeter artık düşün yakamızdan", "Türk-Kürt kardeştir HDP kalleştir", "Evlat nöbetindeyiz", "Türkiye nöbete", "Şehitlere saygı yürüyüşü" yazılı dövizler ile kaçırılan çocuklarının fotoğrafının yer aldığı dev bir pankart açan anneler, "Kahrolsun HDPPKK" sloganları attı.
Annelerden Ayten Elhaman
, "Artık bütün dünya HDP ve PKK'nın gerçek yüzünü görsün" derken, Necibe Çiftçi ise, "PKK küçük oğlum Rojhat'ı kaçırdı. Oğlum Sami ise kardeşini aradığı için evinin önünde PKK'lılar tarafından şehit edildi" dedi. Mevlüde Üçdağ
da, "Eylemimiz sayesinde 33 aile evladına kavuşup, o mutluluğu yaşadı" derken, Süleyman Aydın
ise " HDP kapatılırsa, Kandil'in yolu da kapanacaktır" diye konuştu. Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır'daki HDP binası önünde başlattığı eylem bugün itibari ile 800 günü geride bırakırken, eylemde evlat nöbeti tutan aile sayısı 241'e ulaştı. Bugüne kadar 33 aile evladına kavuştu.
EN SİVİL, EN DOĞAL VE EN GÜÇLÜ EYLEM
DIYARBAKIR'daki eyleme Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
da katılımıyla destek verdi. HDP il binası önündeki çadırda ailelerle tek tek görüşen Şentop, anne ve babalara beyaz karanfil verirken, ailelerden Süleyman Aydın, Bingöl'de şehit ailesine küfreden İYİ Parti milletvekili Türkkan'ın Meclis'ten atılmasını istedi. Şentop ise, kanunların ve mevzuatın olduğunu, bu çerçevede gereken neyse yapılacağını aktardı. Ailelerle görüşmesi sonrası HDP il binası önündeki çadırın önüne geçen Şentop açıklamalarda bulundu. Şentop, annelerin eyleminin dünyanın en sivil, en doğal ve en güçlü eylem olduğunu belirterek, "Burada anlatılanlar çok üzücü şeyler" dedi.