Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Mersin'e şehit ateşi düştü
Giriş Tarihi: 12.11.2021 16:03

Mersin'e şehit ateşi düştü

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Mersin’e şehit ateşi düştü

Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçirip, kaldırıldığı hastanede vefat eden sözleşmeli asker Celal Esen (21) Mersin’in Tarsus ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tarsuslu Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev yaptığı Suriye sınırında kalp krizi geçirdi. Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Birkaç gün yoğun bakımda tedavi gören Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Esen'in cenazesi Tarsus Şehir kabristanına getirildi. Cenaze törenine Kaymakam Kadir Sertel Otcu, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Tarsus jandarma komutanı binbaşı İnanç Marım, Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Tarsus ilçe Başkanı Ozan Varal, AK Parti ilçe Başkanı Hasan Podak, MHP Tarsus ilçe Başkanı Mehmet Çelik, MHP Çamlıyayla ilçe Başkanı Ali Rıza Genç, şehidin annesi Nurlu Esen, babası Oktay Esen, kardeşleri İsmail ve Miraç Ali Esen ve yakınları ile kalabalık bir topluluk katıldı.

9 aylık sözleşmeli olan Esen'in cenazesi, Tarsus Şehir Kabristanında kılınan öğlen namazını müteakip cenaze namazının ardından ilçeye bağlı İncirlikuyu mahalle mezarlığında toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'e şehit ateşi düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA