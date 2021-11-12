Mersin’e şehit ateşi düştü

Tarsuslu Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev yaptığı Suriye sınırında kalp krizi geçirdi. Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Birkaç gün yoğun bakımda tedavi gören Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Esen'in cenazesi Tarsus Şehir kabristanına getirildi. Cenaze törenine Kaymakam Kadir Sertel Otcu, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Tarsus jandarma komutanı binbaşı İnanç Marım, Tarsus Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, Tarsus ilçe Başkanı Ozan Varal, AK Parti ilçe Başkanı Hasan Podak, MHP Tarsus ilçe Başkanı Mehmet Çelik, MHP Çamlıyayla ilçe Başkanı Ali Rıza Genç, şehidin annesi Nurlu Esen, babası Oktay Esen, kardeşleri İsmail ve Miraç Ali Esen ve yakınları ile kalabalık bir topluluk katıldı.