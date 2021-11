Miçotakis ve avanesi yalanla gün geçiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban 'ı Külliye'de ağırladı. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde, iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 'in açıklamaları) Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür. Zira şu anda Türkiye'de toplam mülteciye baktığımız zaman 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli; Irak var, Afganistan var. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye 'Mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor' demek nankörlüktür.Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem. Hepsinden öte Ege 'de, Akdeniz 'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkûm eden ülke Yunanistan'dır, elimizde bütün belgeler var. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kendi kıyı emniyeti oradan süratle geçmek suretiyle o botları batıran ve o insanları ölüme mahkûm eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyor bunlar. Ne yazık ki Miçotakis ve avanesi de yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Dürüst davranmadıkları için bölgede güven telkin etmiyorlar. Şu an itibarıyla hâlâ sürekli elimizde bütün belgeler ve video kayıtları var. Ege'de, Akdeniz'de bu mültecileri, düzenli düzensiz göçmenleri o sulara gömdüklerinin belgeleri var. Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız.(Türkiye-Macaristan ilişkileri) Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Ticaret hacmimiz yıl sonu itibarıyla bizde 3 milyar dolar gibi gözükse de değerli dostum 4 milyar dolar diyor. Gökten ne yağar ki yer kabul etmez diyoruz, bununla birlikte yola devam edip ilk etapta 6 milyar doları yakalamayı istiyoruz.Yatırımcılarımızın Macaristan'a olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. 500 civarında firmamızın faaliyette olduğu Macaristan'da yaklaşık 700 milyon dolarlık Türk ekonomik varlığı bulunuyor. Bu rakamın planlanan yatırımlarla 3 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz.Türkiye olarak biz de Macar yatırımcılara gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. İş çevrelerimiz üçüncü ülkelerde işbirliklerini artırıyor. Türk ve Macar girişimcilerin Afrika kıtasındaki ortak yatırımlarını takdirle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak işbirliği potansiyeline sahibiz.Dostluk anlaşmasının 100. yılı vesilesiyle 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Etkinlikler ortak tarih ve kültürümüzün daha iyi tanıtılmasına vesile olacaktır.101 parça tarihi eser bugün Türkiye'ye yeniden kavuştu. Bundan ötürü tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve işbirliği için teşekkür ediyorum.(Dedeağaç Üssü'ndeki ABD yığınağı) Aslında sadece Dedeağaç değil Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremem. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Yunanistan adeta Amerika'nın üssü gibi. Dedeağaç bunların içinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar niye, neden yapılıyor? Biz bunu tabii gerek Biden ile gerek ilgililerle Savunma, Dışişleri Bakanım görüşüyor. Kaçamak cevaplar veriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu, yanlış bir komşu.Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin göç konusunda baskı altında olduğunu ifade ederek, "Bu durumda Avrupa'nın müttefiklere ihtiyacı vardır. Korunma çemberi oluşturulmazsa Avrupa dağılacaktır" dedi. Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya akını hususunda Macaristan için savunma çemberi oluşturduğunu kaydeden Orban, "AB, Türkiye'ye (göç konusunda) olabildiğince yüksek miktarda destek vermelidir. Bunu parça parça değil, doğrudan mali olarak destekleyelim" ifadelerini kullandı.MACARİSTAN Başbakanı Orban, 29 Eylül 2016'da Macaristan'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 101 parça tarihi eseri Erdoğan'a iade etti. Budapeşte Sanat Müzesi'nde muhafaza altına alınan eserler, Van Müzesi uzmanlarınca görselleri üzerinden incelenmiş, güvenlik güçlerinin 2015'te Ağrı Patnos'ta gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen bazı eserler ile Macaristan'da bulunanlar üzerinde benzer sarı tortunun yer aldığı ve bu durumun, eserlerin aynı gruba ait olduğunu gösterdiği tespit edilmişti. Büyük çoğunluğu bronzlardan oluşan eserlerin, Urartu dönemine ve Türkiye'ye ait olduğu anlaşılmıştı. Macaristan'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan buluntu grubu arasında, benzeri Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen boğa başlı kazan, çeşitli silahlar ve taşıt aksamları ile at koşum takımları bulunuyor. Macaristan'dan daha önce de aralarında savaş arabası parçaları, mobilya aksamı, mermer figürün ve sikkelerin yer aldığı, Anadolu kökenli 413 eserin iadesi de gerçekleşmişti.