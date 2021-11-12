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Giriş Tarihi: 12.11.2021 12:48

MSB sıcak görüntüleri paylaştı: Başarıyla ateşlendi

AA
MSB sıcak görüntüleri paylaştı: Başarıyla ateşlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu. MSB sosyal medya hesabından sıcak görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.

Karadeniz'de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.

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MSB sıcak görüntüleri paylaştı: Başarıyla ateşlendi
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