MSB sıcak görüntüleri paylaştı: Başarıyla ateşlendi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.
Karadeniz'de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.
Millî Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında; TCG KİLİMLİ ve TCG KARADENİZ EREĞLİ karakol gemilerimiz, atışlı Deniz Kabul Test faaliyetlerini Karadeniz'de başarıyla icra etti. pic.twitter.com/cy2tFGyvtb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2021