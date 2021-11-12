ROKETSAN, 3 yıl içerisinde yakın hava savunma sistemi LEVENT’i kullanıma sunacak

HİSAR A+ üzerinde bir katman üzerinde yer alacak olan sistemlerinin de bu yılın başında yapmış oldukları teslimatlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdiğini anlatan İkinci, şunları kaydetti:

"Bunun bir sonrasında Hisar O+ ve sonrasında Siper şeklinde devam ediyor. En son Siper-Blok-1'in atışları başarıyla yapıldı. Siper-Blok-1'deki amacımız hızlı bir şekilde bu sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına girmesini sağlamak. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalar planladığımız şekilde devam ediyor. Bu sistemlerin, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılaması için var gücümüzle çalışıyoruz ve buradaki planlamayı mümkün olduğunca geriye çekerek hızlı bir şekilde teslimatlarını sağlamak istiyoruz.

Siper gibi bir sisteme sahip olan ülkelerin sayısı çok değil. Hava savunma sistemleri dünyada gerçekten çok talep gören sistemler. Siper bizim yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bir hava savunma sistemi olacak. Hem ihracat potansiyeli açısından baktığımızda hem de bundan sonraki kabiliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda üzerine yatırım yapılarak, teknolojilerinin de geliştirilerek uzun vadede de Silahlı Kuvvetlerimize çok farklı alanlarda hava savunma desteği sağlayacağını değerlendiriyoruz. Siper'in ilk versiyonu 2023 yılında inşallah teslim edilecek."