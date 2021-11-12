Son dakika haberler... Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik 92 sanıklı davada yeni bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlü bir döner firmasının ortaklarından ve davanın mağduru olan Emrah Sarıtaş, Sedat Peker, eşi Özge Peker, bazı sanıklar ve ailelerinin mal varlıklarına tedbir konulmasını istemiş, davanın görüleceği İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne avukatı Hakan Tunçkol aracılığı ile dilekçe sunan davanın mağduru Emrah Sarıtaş, sanıkların suç konusu elde ettiği mal varlıklarının kaçırılmaması ve 3. kişilere devredilmemesi için önemli bir adım atmıştı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULSUN TALEBİ
Avukat Hakan Tunçkol, Sedat Peker ve eşi Özge Peker'in alt ve üst soy dökümlerinin istenerek, iki ismin birinci derece akrabalarının nakit, gayrimenkul, hisse senedi gibi varlıklarının tespit edilmesi talep etmiş, mal varlıklarına tedbir ve müsadere edilmesi istemişti. Peker ailesinin yanı sıra sanıklar Abdullah Süngü, Fikret Aydın ve eşleri ile sanık Eser Sarıtaş ile babası Erol Sarıtaş'ın da aynı şekilde mal varlıklarına tedbir konulması talep edilmişti.
MAHKEME, SAVCIDAN GÖRÜŞ İSTEDİ
Talep üzerine yargılamayı yürütecek İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılıktan mütalaa talep etti. Peker ailesi ve bazı sanıkların mal varlıklarına el konulması ve müsadere edilmesi talebine istinaden görüş bildirmesini istedi. Savcılığın vereceği görüşün ardından mahkemenin vereceği karar ise merak konusu.