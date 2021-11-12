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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Sen çok yaşa bahar

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sen çok yaşa bahar
Gazıantep'in Şahinbey ilçesinde, evlerinin bahçesinde oynarken balkondan düşen bayrağı yerden alıp öperek göğsüne bastıran 5 yaşındaki Bahar Kılıç'ın bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı. Yürekleri ısıtan o anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen binlerce kişi, "Sen çok yaşa Bahar" yorumu yaptı. Üç çocuk babası İbrahim Kılıç, çocuklarını bayrak sevgisiyle yetiştirdiğini belirterek, kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Minik Bahar ise, "Bayrağımızı alıp montumun arasına koydum. Üşümesini istemedim" dedi.
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Sen çok yaşa bahar
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