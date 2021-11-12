Gazıantep'in Şahinbey
ilçesinde, evlerinin bahçesinde oynarken balkondan düşen bayrağı yerden alıp öperek göğsüne bastıran 5 yaşındaki Bahar Kılıç
'ın bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı. Yürekleri ısıtan o anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen binlerce kişi, "Sen çok yaşa Bahar" yorumu yaptı. Üç çocuk babası İbrahim Kılıç
, çocuklarını bayrak sevgisiyle yetiştirdiğini belirterek, kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Minik Bahar ise, "Bayrağımızı alıp montumun arasına koydum. Üşümesini istemedim" dedi.