Son dakika: Diyanet’ten cami ve mescitlere ’normal saf düzeni’ talimatı

Din görevlileri ve vatandaşlar tarafından konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi nedeniyle salgın kaynaklı herhangi bir problemin yaşanmadığı vurgulanan yazıda kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmadığı, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulandı.