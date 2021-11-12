Son dakika: ’Piyasada ilaç bulunmuyor’ iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Denetimler sıklaştırıldı...

KARŞILAŞTIRMALAR YAPILIYOR

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı denetmenleri, Bağcılar'da bulunan bir ecza deposunda denetim yaptı. Hastaların kritik ilaçlara erişemediği iddiaları kapsamında yürütülen denetimde, depoda kritik ilaçların bulunup bulunmadığı, İlaç Takip Sistemi (İTS) ile depodaki fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

Ayrıca, İTS'ye gerekli kayıt ile bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı, hastalara verilen hizmette aksama olup olmadığı ve ürünlerin muhafaza koşullarının kontrolü de yapıldı.