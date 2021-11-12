Son dakika: Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ile ilgili fezlekede yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şehidin kız kardeşine ahlaksızca küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırladı. Fezlekede Türkkan'ın dokunulmazlığının düşürülmesi istendi.

Dün Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezleke bugün ise TBMM'ye ulaştı.

İYİ Parti'den yeni skandal! Lütfü Türkkan şehit yakınına küfür etti | Video

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerini HDP ile iş birliği yapmakla eleştiren bir vatandaşın üzerine yürümüş, boynunu ve çenesini sıktıktan sonra kulağına, 'Senin bacını...' şeklinde küfür etmişti. Türkkan, önce bu görüntüleri reddetmiş, daha sonra ise itiraf ederek Akşener'den özür dilemişti. Şehidin ailesinden özür dilemeyen Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken, Türkkan'ın partinden istifa etmesi istenmişti. İYİ Parti'ye de Türkkan'ı ihraç etme çağrısı yapılmıştı.

Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden Akşener'in isteği ile ayrılırkeni partide vekil olarak kalmayı sürdürmüştü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Grup Başkanvekilliğinden istifayı yeterli bulmuş, şehidin ailesini provokasyo yapmak ile suçlamıştı.

Şehidin kardeşi Orhan Gümren SABAH'a konuştu: Lütfü Türkkan, Meral Akşener'e değil benim bacıma küfretti... Son dakika: Küfürbaz Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istendi Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu