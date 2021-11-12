Türkiye için 5. dalga riski "şimdilik" yok! Mevcut tedbirlerle yola devam

Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarında pandemide gelinen son durum masaya yatırıldı. Avrupa'da 5. dalga tartışmalarının yaşandığı ve yeni önlemlerin devreye sokulurken "henüz Türkiye için böyle bir risk bulunmadığı" düşünülüyor. Bu nedenle mevcut kurallar ile yola devam edilecek.
KRİTİK EŞİK
Kritik eşik ise günlük vaka sayısının 40 bin ve yayılma hızının ikinin üstüne çıkması halinde sağlık sistemi zorlanmaya başlayacağı için yeni PCR ve aşı zorunluluğu gibi bazı önlemler devreye sokulacak. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belli yerlere giriş için aşı ve PCR zorunluluğu getirilecek.
Şu anda yapılan değerlendirmeler Türkiye'nin aşılamalar ile birlikte süreci bu çerçevede ve kontrol altında devam ettirebileceği, sınırlamalara gerek olmayacağı yönünde.
AŞILAMA DÜŞTÜ
Aşı yaptıranların sayısı ise her geçen gün azalarak 30 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye indi. Kışın rahat geçirilebilmesi için aşıya olan ilgiyi arttırmak, üçüncü dozların yapılmasını da sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak.