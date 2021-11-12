Türkiye için 5. dalga riski "şimdilik" yok! Mevcut tedbirlerle yola devam





KRİTİK EŞİK

Kritik eşik ise günlük vaka sayısının 40 bin ve yayılma hızının ikinin üstüne çıkması halinde sağlık sistemi zorlanmaya başlayacağı için yeni PCR ve aşı zorunluluğu gibi bazı önlemler devreye sokulacak. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belli yerlere giriş için aşı ve PCR zorunluluğu getirilecek.

Şu anda yapılan değerlendirmeler Türkiye'nin aşılamalar ile birlikte süreci bu çerçevede ve kontrol altında devam ettirebileceği, sınırlamalara gerek olmayacağı yönünde.