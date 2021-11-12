Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türkiye için 5. dalga riski "şimdilik" yok! Mevcut tedbirlerle yola devam
Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:51 Son Güncelleme: 12.11.2021 09:52

Türkiye için 5. dalga riski "şimdilik" yok! Mevcut tedbirlerle yola devam

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Türkiye için 5. dalga riski şimdilik yok! Mevcut tedbirlerle yola devam

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da 5. dalga tartışmaları yaşanmaya başladı. Özellikle artan vakalar bazı Avrupa ülkelerini yeniden tedbir almaya itiyor. Peki Türkiye'de son durum ne? Kabine ve Bilim Kurulu toplatınlarında pandemide son durum masaya yatırıldı. Türkiye'de 5. dalga riski olmadığının belirtildiği toplantılarda mevcut tedbirlerin üzerine yeni ek tedbirler alınmayacağı da ifade edildi. İşte Türkiye'de koronavirüsle mücadelede son durum.

Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarında pandemide gelinen son durum masaya yatırıldı. Avrupa'da 5. dalga tartışmalarının yaşandığı ve yeni önlemlerin devreye sokulurken "henüz Türkiye için böyle bir risk bulunmadığı" düşünülüyor. Bu nedenle mevcut kurallar ile yola devam edilecek.



KRİTİK EŞİK
Kritik eşik ise günlük vaka sayısının 40 bin ve yayılma hızının ikinin üstüne çıkması halinde sağlık sistemi zorlanmaya başlayacağı için yeni PCR ve aşı zorunluluğu gibi bazı önlemler devreye sokulacak. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belli yerlere giriş için aşı ve PCR zorunluluğu getirilecek.

Şu anda yapılan değerlendirmeler Türkiye'nin aşılamalar ile birlikte süreci bu çerçevede ve kontrol altında devam ettirebileceği, sınırlamalara gerek olmayacağı yönünde.



AŞILAMA DÜŞTÜ
Aşı yaptıranların sayısı ise her geçen gün azalarak 30 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye indi. Kışın rahat geçirilebilmesi için aşıya olan ilgiyi arttırmak, üçüncü dozların yapılmasını da sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak.



YOĞUN BAKIMLARDA DURUM
Yoğun bakımlarda aşılama oranları düşük olduğu için gençlerin oranları artmaya devam ediyor. Aşıları tam olan vakalarda zatürre görülme ihtimali neredeyse sıfırlandı, aşısızlarda ise yüzde 80. Ağır hastalar ve yoğun bakıma verilen hastaların büyük çoğunluğu aşısız.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye için 5. dalga riski "şimdilik" yok! Mevcut tedbirlerle yola devam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA