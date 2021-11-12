Türkiye ile Gürcistan’dan ortak sınır tatbikatı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ortak sınır tatbikatının Gürcistan ev sahipliğinde düzenlendiği belirtildi.

Tatbikatın amacının, iki ülkenin sınır güvenliğini artırması olduğu kaydedilen açıklamada, "Ortak tatbikatların amacı, iki ülkenin sınır birimleri arasında kara sınırlarının korunması konusundaki deneyimi paylaşmak ve sınır güvenliği konularında koordineli eylemleri geliştirmektir." ifadesine yer verildi.

Tatbikatın kapanış törenine katılan Türkiye'nin 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile Gürcistan İçişleri Bakanlığı Kara Sınır Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Albay Emzar Abramişvili, burada konuşma yaparak tatbikata katılan askeri personeline teşekkür etti.

Türkiye'nin 22 personel ile katılım sağladığı tatbikatın kapanışına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner ile Büyükelçilik İçişleri Müşaviri Albay Necmi İnce de katıldı.