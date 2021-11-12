Türkiye’nin gücü SAHA’ya çıktı

Türkiye'nin
en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2021 Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı açıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleşen fuar 10-13 Kasım arasında ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede
ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar
'ın katıldığı fuarda 30 ülkeden 600'ü aşkın firma standı yer alırken, milli savunmada önemli yer tutan yerli üretim savunma sanayii ürünleri de görücüye çıktı. Ukrayna
, Polonya
, Rusya
, Amerika, Avrupa'dan olmak üzere 30 ülkeden 76 yabancı firma standı ve toplam 480 firmanın katıldığı fuarda, yerli savunma ürünleri büyük beğeni topladı. TUSAŞ da yerli ve milli olarak geliştirilen HÜRJET ve GÖKBEY'i fuarda sergiledi.