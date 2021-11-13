Bakan Gül’den evlat nöbetine destek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Diyarbakır
'daki evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Gül, "Çocukların dağlara kaçırılması bir insan hakkı ihlali ve zulüm değil midir? Nerede uluslararası insan hakları
kurumları?" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 802 gündür HDP
il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerle tek tek görüşen Gül, annelerin evlatlarından ayrılmasının da kadına karşı bir şiddet olduğunu vurguladı. Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 802 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadına şiddet diye ortalığı ayağa kaldıranlar, bir kadına yapılacak en büyük şiddet evlatlarından ayrı kalması değil midir? Çocukların 14 yaşında dağlara kaçırılması bir insan hakkı ihlali ve zulüm değil midir? Nerede dünyada insan hakkı savunucuları, nerede uluslararası insan hakları kurumları" dedi.