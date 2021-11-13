Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni’nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak.

1915 Çanakkale Köprüsü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından tamamlanma aşamasına geldi. Bugün düzenlenen törenle son tabliye montajı yapılıyor.

Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yatırım tutarı 2.5 milyar Euro olan bu otoyol ve köprü projesini yap illet devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Proje ile geçiş süresi 6 dakikaya inecektir.

Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız.

Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük ticaret hacmine sahip sanayi bölgelerine kuşan Marmara Otoyol ringi kritik projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu köprü ile bu projenin en zor ve prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz.

Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670'i mühendis 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama! Başkan Erdoğan da katılıyor