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Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:49 Son Güncelleme: 13.11.2021 12:59

Bunun adı vahşet! Çocuklarının gözü önünde...

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Bunun adı vahşet! Çocuklarının gözü önünde...

Çanakkale bu sabaha vahşi bir cinayetle uyandı. Kentin tanınmış iş adamlarından Süha Sümer ve eşi evinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu. Katil polise teslim olurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çanakkale bu sabaha vahşi bir cinayetle uyandı. Kentin tanınmış iş adamlarından Süha Sümer ve eşi evinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu. Katil polise teslim olurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KİRA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Akman Apartmanı'nda meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Ayran ve Yoğurt Fabrikası sahibi Süha Sümer ve Nilgün Akman Sümer evlerinin en alt katında bulunan kiracıları Pizzacı olan Turgut Y. İle uzun süredir kira meselesi yüzünden tartışmalıydı. İddiaya göre gece yarısı apartmana alkollü bir şekilde gelen Turgut Y. , Sümer ailesinin kapısını çaldı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Uzaktan da akraba olan Turgut Y. içeriye girip iş yeriyle ilgili konuşmaya başladı. Aralarındaki konuşma kısa sürede tartışmaya döndü. Turgut Y. Alkolünde etkisiyle cebinden çıkardığı bıçağı defalarca Sümer çiftine saplamaya başladı. Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer aldıkları sayısız bıçak darbesiyle olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE

Seslere uyanan Sümer çiftinin çocukları korkunç manzara ile karşılaşırken Turgut. Y olaydan sonra kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde polise teslim olan Turgut Y. Suçunu itiraf ederken olay yerine giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı.

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Bunun adı vahşet! Çocuklarının gözü önünde...
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