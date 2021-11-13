Camilerde normal saf düzenine geçildi

DİYANET
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
'ın imzasıyla yayınlanan genelge ile cami ve mescitlerde normal saf düzenine geçildi. Ali Erbaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, salgın önlemlerinin 13 Mart 2020'de başladığı hatırlatılarak "Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kalma imkânı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür" denildi. Genelgede, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaat ile kılınan farz namazlarının normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim" ifadeleri yer aldı.