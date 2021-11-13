Dünya Kupası’nın güvenliği Türk polisine emanet

Anlaşma kapsamında iki ülke "büyük çaplı organizasyonların gerçekleştiği süreçte suçla ve terörle mücadele tedbirleri; büyük çaplı organizasyonlara ev sahipliği yapılmasına ilişkin saha çalışmalarına katılım sağlanması; karşılıklı ihtiyaç analizi ziyaretleri ve ikili görüşmeler; profesyonel, uzmanlık ve liderlik düzeyinde deneyim paylaşımı; uzmanlık ve yeterlilik kursları düzenlenmesi; uygulamalı eğitim ve tatbikat yaptırılması; eğitim projeleri ve programlarının sunulması; ikili organizasyonlar, çalıştaylar ve konferanslar" konusunda işbirliği yapacak.