CHP’li yöneticiler FETÖ’den ihraç edilen isimlerle bir araya geldi

Bir düğün salonunda yapılan toplantıya, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, Konya Milletvekili Abdullatif Şener, İstanbul Milletvekili Av. Turan Aydoğan, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile Konya, Karaman ve Aksaray illerinden çok sayıda yönetici ve partili katıldı. Toplantıya aralarında ihraç olan Vali Yardımcısı Mehmet Şahin, Hakim Ender Yakup Aker, Savcı Selim Berber, Afyon eski KOM müdürü Ali Çığır, Profesörler İbrahim Arslan, İstem Duran, Ayhan Selçuk ile askeri, adliye, sağlık, akademisyen, emniyet, maliye, diyanet, milli eğitim, mülki idari amiri gibi KHK ile görevlerinden ihraç edilen yaklaşık 250 KHK'lı ve ailesi katıldı.



'İNANÇLARINIZDAN VAZGEÇMEYİN'



Toplantıya katılan milletvekili Yıldırım Kaya, toplantıya katılanlara inançlarınızdan vazgeçmeyin derken cümlelerini şu sözlerle sürdürdü: "Siz vazgeçseniz de biz vazgeçmeyeceğiz. Bu demokrasi, hak, hukuk mücadelesi. Bu zulmü yapanlardan hesap sormak boynumuzun borcu. Sen bu siyaset cambazları için Allah'a inanmıyorsun, Allah'a ibadet etmiyorsun. Sizin inançlarınızdan vazgeçmeniz için bu zulmü yaptılar, inançlarınızdan vazgeçmeyin" dedi.





'OY İSTEMEYE GELMEDİK!



İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da, "Biz sizden oy istemeye gelmedik. Biz bu zulümle mücadele etmeye geldik. OHAL komisyonu paralel bir yapıdır. Yetkisi olmadığı halde kendini yargı gibi görmektedir" ifadelerini kullandı.



Milletvekili Turan Aydoğan ise, "Ben CHP milletvekiliyim, zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur. Onun için buradayım. Zulme karşı çıkmak için buraya geldim" diye konuştu.



Genel Başkan Yardımcısı Av. Gülizar Biçer Karaca'da, ""Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını getirdim. KHK'lı arkadaşlarımıza söyleyin hak, hukuk adalet mücadelelerinde onların yanında olacağız."



TGB'LİLER PROTESTO ETTİ



Düğün salonunun önünde toplanan 50 kadar TGB üyesi ise, "Hiçbir yerde bu etkinliklerinize izin vermeyeceğiz. Türk gençlerinin nefesi her an ensenizde olacak. Türkiye'de bu tür etkinliklere izin yok. Atatürk gençliği görev başında. Fethullahçı çete kurtarılamaz. Hain FETÖ işbirlikçi CHP" sloganları attılar.