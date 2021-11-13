Halkın ekmeğine 2 yılda yüzde 73.5 zam geldi

Seçim
döneminde İstanbul
'da hayatı ucuzlatmak vaadinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetimi Halk Ekmek
büfelerinde sattığı 39 çeşit paketli unlu mamullerine 8 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 33.5 zam yaptı. Buna göre 670 gram normal tost ekmeğinin fiyatı 5.75 liradan 8 lira 50 kuruşa yükseldi. İBB yönetimi göreve geldiğinde Halk Ekmek fiyatı 0.75 kuruşken peş peşe gelen zamlarla fiyatı 1.25 liraya yükseldi. Halk Ekmek'te tekli ekmeğe Eylül 2020'de yüzde 33.16, Temmuz 2021 ise yüzde 25 zam yapılmıştı. Paketli ürünlerde ise Eylül 2019'da yüzde 40.8, Kasım 2021'de ise yüzde 33.5 zam yapıldı. İBB yönetimi, Halk Ekmek fiyatlarındaki artışa yönelik eleştirilere karşı zaruri zam yapıldığını açıklamıştı. Halk Ekmek'ten daha önce yapılan açıklamada, "İstanbul Halk Ekmek, ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatlarındaki artış ve enerji, işçilik, dağıtım gibi diğer önemli giderler sebebiyle ekmek fiyatlarında yükselişe gitti. 17 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Türk lirasından satılan ekmek, 1.25 Türk lirasından İstanbullulara ulaşacak. Piyasada 250 gram ekmek 2.5 Türk lirasından satılırken, yapılan fiyat artışına rağmen Halk Ekmek halen Türkiye
'nin en ucuz ekmeği olmaya devam ediyor. Halk Ekmek, halka sağlıklı ekmeği sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için bu değişikliğinin kaçınılmaz bir zaruriyettir" ifadelerine yer verilmişti.