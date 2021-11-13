İşte SAHA EXPO’nun 6 göz bebeği! Aralarında dünyada ilk lazer silahlı dron Eren de var

BU DRONE FELAKETİ ÖNLEYECEK

Aselsan ve Altınay Savunma iştiraki olan Dasal tarafından üretilen Albatros 75, bu yaz tüm dünyayı kasıp kavuran yangın felaketlerinin önüne geçebilmek üzere tasarlandı. Albatros 75 yangının başladığı alana uçarak, alevlerin henüz sirayet etmediği yerlere yangın toplarını bırakabiliyor ve böylelikle yangının yayılmasını önleyebiliyor. Bu drone yaklaşık 3 bin metre irtifaya ulaşabiliyor, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, 45 dakika uçuş gerçekleştirebiliyor, 70 kilo yük taşıyabiliyor. Öte yandan farklı varyasyonları da bulunan Albatros, hem silah taşıyabiliyor hem de dronsavar olarak da kullanılabiliyor.(ÜRETİM YERİ: İSTANBUL)