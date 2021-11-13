İşte SAHA EXPO’nun 6 göz bebeği! Aralarında dünyada ilk lazer silahlı dron Eren de var

İşte aralarında dünyanın ilk lazer silahlı dronu olan Eren'in de bulunduğu fuarın 6 gözbebeği:
LAZER SİLAHLI İLK DRON: EREN
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde, TÜBITAK ve ASISGUARD işbirliğiyle geliştirilen ilk lazer silahlı drone Eren'in henüz dünyada eşi benzeri bulunmuyor. İsmini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koydu. Fuarın en göz alıcı parçalarından biri. Test uçuşlarını başarıyla tamamlayan ve yakın zamanda bomba uzmanlarının kullanımına sunulması planlanan Eren, 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer saldırılarıyla patlayıcı unsurları etkisiz hale getirebiliyor. (ÜRETİM YERİ: ANKARA)
MAVİ VATAN BİOMİMETİK YUNUS'A EMANET
İBAK Savunma'nın Türk kara sularında sıkça görülen Afalina Yunusları'ndan esinlenerek geliştirdiği Biomimetik Robot Yunuslar, Mavi Vatan'ın muhafızları olmak için üretiliyor. İstihbarat, arama-kurtarma, saldırı-savunma ve keşif faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan Robot Yunuslar, üç katmanlı özel dış kaplaması ve su altında doğalından ayırt edilemeyen ses ve görünümüyle yabancı unsurlar tarafından tespit edilemez hale geliyor. Sürü halinde de çalışabilen Robotik Yunuslar, birbirleriyle doğal yunusların sesleriyle kriptolu şekilde kontak kurabiliyor. (ÜRETİM YERİ: İSTANBUL)
BU DRONE FELAKETİ ÖNLEYECEK
Aselsan ve Altınay Savunma iştiraki olan Dasal tarafından üretilen Albatros 75, bu yaz tüm dünyayı kasıp kavuran yangın felaketlerinin önüne geçebilmek üzere tasarlandı. Albatros 75 yangının başladığı alana uçarak, alevlerin henüz sirayet etmediği yerlere yangın toplarını bırakabiliyor ve böylelikle yangının yayılmasını önleyebiliyor. Bu drone yaklaşık 3 bin metre irtifaya ulaşabiliyor, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, 45 dakika uçuş gerçekleştirebiliyor, 70 kilo yük taşıyabiliyor. Öte yandan farklı varyasyonları da bulunan Albatros, hem silah taşıyabiliyor hem de dronsavar olarak da kullanılabiliyor.(ÜRETİM YERİ: İSTANBUL)
SON KALE: SARP-L
ASELSAN tarafından geliştirilen SARP-L, uzaktan komutalı bir stabilize silah sistemi. Hava ve kara unsurlarına karşı tam savunma hedefiyle ortaya çıkan SARP-L, otomatik hedef takibi sayesinde hem hareket halinde hem de hareket halindeki hedefleri yok etmek üzere geliştirilen bir sistem. Termal kamerası, lazerli mesafe bulucusu, gece gündüz görüş imkanı ile atış yapan personele büyük avantaj sağlıyor. SARP-L'nin en öne çıkan özelliklerinden biri de entregre olabilen Bozkurt kamerası. Bozkurt, tanımlanabilir sistemiyle sahada dost düşman ayrımı yapabiliyor. (ÜRETİM YERİ: KONYA)
İNSANSIZ KARA ARACI: ALTINAY
Altınay, askeri ve casusluk operasyonlarında hayati öneme sahip olan gözetim, keşif ve mühimmat imhası gibi çok tehlikeli uygulamalarda insan etkileşimini ortadan kaldıran bir İnsansız Kara Aracı (İKA). Altınay Savunma tarafından geliştirilen İKA Altınay aynı zamanda gerçek zamanlı video transferi ile görüş dışı ortamlarda da kumandadaki personelin tam kontrol sağlayabilmesi için önemli bir avantaj sunuyor. Altınay, üstün teknolojiye sahip kolu sayesinde düğüm çözer gibi bomba imha edebiliyor. (ÜRETİM YERİ: GEBZE)
KEŞİF, İLK YARDIM, HARİTALAMA...
Titra Teknoloji'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin, askeri alanlarda görev yapmaya hazırlanıyor. Özellikle de gece uçuş ve görüntü alabilme yeteneğiyle öne çıkan Alpin, tek tuş ile dikey iniş/kalkış yapabiliyor, atanan görevleri tam otomatik olarak yerine getirebiliyor ve yakıt dahil 160 kg faydalı yük taşıyabiliyor. Alpin keşif, gözlem, gıda ve ilk yardım gibi faydalı yük transferlerinin yanı sıra haritalama ve görüntüleme de yapabiliyor.