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Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:24 Son Güncelleme: 13.11.2021 12:27

Son dakika... Bakan Kurum açıkladı: 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladık

DHA
Son dakika... Bakan Kurum açıkladı: 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamasında; Bugüne kadar 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yapı denetim uygulamalarımızla beraber, 54 milyon insanımızın daha güvenli yuvalarda yaşamalarını sağladık." dedi.

Bakan Kurum: Bugüne kadar 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yapı denetim uygulamalarımızla beraber, 54 milyon insanımızın daha güvenli yuvalarda yaşamalarını sağladık.

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Son dakika... Bakan Kurum açıkladı: 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladık
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