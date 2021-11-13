Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamasında; Bugüne kadar 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yapı denetim uygulamalarımızla beraber, 54 milyon insanımızın daha güvenli yuvalarda yaşamalarını sağladık." dedi.
Bakan Kurum: Bugüne kadar 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yapı denetim uygulamalarımızla beraber, 54 milyon insanımızın daha güvenli yuvalarda yaşamalarını sağladık.
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Son dakika... Bakan Kurum açıkladı: 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladık