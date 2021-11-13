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Giriş Tarihi: 13.11.2021 14:52

Son dakika: MSB duyurdu! Taciz ateşinde bulunan 2 PKK/YPG'li etkisiz

Son dakika: MSB duyurdu! Taciz ateşinde bulunan 2 PKK/YPG’li etkisiz

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Son dakika: MSB duyurdu! Taciz ateşinde bulunan 2 PKK/YPG'li etkisiz
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