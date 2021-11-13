Son tabliye montajı için hazırlıklar tamam

Çanakkale
'nin Lapseki
ve Gelibolu
ilçeleri arasında temeli 18 Mart 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü
'nün son tabliye montajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün katılacağı törenle yapılacak. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış olacak, Çanakkale Boğazı
'nın iki yakası birleşecek. Köprüdeki her biri yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardından ise araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak.