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Giriş Tarihi: 14.11.2021

22 bin 583 yeni vaka, 215 vefat

ANKARA
Türkiye'de dün 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı. 215 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 25 bin 254 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79.90, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89.92 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 118 milyon 302 bin 677 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur, en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı
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22 bin 583 yeni vaka, 215 vefat
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