AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Gökçek ailesine taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Melih Gökçek'in vefat eden kayınvalidesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Melih Bey ve Nevin Hanım başta olmak üzere tüm Gökçek ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.