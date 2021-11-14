Ankara’da düşüş, İzmir ve İstanbul’da artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, illere göre 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre her 100 bin kişide Kovid- 19 vaka sayısı İstanbul'da 307.40, Ankara'da 287.04, İzmir'de 69.61 oldu. Vaka sayıları Ankara'da düşerken İstanbul ve İzmir'de arttı. Bu sayılar bir önceki hafta (23-29 Ekim) İstanbul'da 293.02, Ankara'da 287.85, İzmir'de 64.81 olarak kayda geçmişti. Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun olduğunu belirtti.