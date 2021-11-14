Giriş Tarihi: 14.11.2021

Büyük ve güçlü Türkiye için bir muhteşem eser daha ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

Başkan Erdoğan: Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir ve havayollarının ülkemizden ve boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz. Engelleri aşarak, oyunları bozarak kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız