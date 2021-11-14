Büyük ve güçlü Türkiye için bir muhteşem eser daha

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamındaki gurur projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü
'nün son tabliye montaj törenine katıldı. Araç geçişini oluşturacak 87 tabliye blokunun son 6'sının montajı her iki yakada 3'er blokun vinçle yerlerine koyulmasıyla tamamlandı. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşması:
AÇILIŞ 18 MART 2022'DE:
Yatırım tutarı 2.5 milyar euro olan bu otoyol ve köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor. Köprüyü ve 101 km'lik otoyolu önümüzdeki yıl Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde hizmete açacağız.
İSTANBUL'DAN İZMİR'E KESİNTİSİZ ULAŞIM:
Bu köprü ile Marmara Otoyol ringi projesinin en zor ve prestijli bölümü tamamlanmış oluyor. Böylece İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkılıp hem Çanakkale Köprüsü üzerinden hem de Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Anadolu istikametinde Osmangazi Köprüsü'yle İzmir'e ulaşılabilecek.
5 BİN KİŞİ ÇALIŞTI:
İnşasında 670'i mühendis 5 binin üzerinde kişinin çalıştığı ve şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü, büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır.
STANDARTLARI YÜKSELTTİK:
Otoyollarımız, bölünmüş yollarımız ve tünellerimizle karayollarımızın standartlarını yükselttik. Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, havayollarının ülkemizden ve boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyor ve geleceğe daha da umutla bakıyoruz.
OYUNLARI BOZACAĞIZ:
Birileri Türkiye'ye çifte standartta sınır tanımıyorsa da engelleri aşarak, oyunları bozarak, kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız.
MUHALEFETİN KANAL İSTANBUL TEHDİDİ CEHALETTİR, İHANETTİR
Bilhassa sevgili milletime sesleniyorum. Kanal İstanbul'la birlikte devrim niteliğinde bir atılımı hayata geçireceğiz. Özellikle dünyaya seslenerek, büyükelçileri toplayarak "Sakın Kanal İstanbul'a girmeyin. Girerseniz para alamazsınız" diyenler var. Bunların devlet yönetiminden haberi yok. Devlette süreklilik esastır. Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'Sakın buna girmeyin, paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne kadar cahil oldukları, bu ülkeye ne kadar ihanet içinde olduklarının ifadesidir. Bu ülkede dikili ağacı olmayan bu muhalefetin, 2023'te iktidarı almak gibi bir ihtimali de olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez. Aziz milletim, bunlar şu anda başkanlığını elinde bulundurdukları belediyelerde ne yapıyorlar? Su konusunda verdikleri sözler, ucuz su; elektrikte verdikleri sözlerin hangisini tuttular? Altyapı ile ilgili ne yaptılar? Hiçbir şey yok.
SİMGELER KÖPRÜSÜ
1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerle boyandı. Kulelerin üst kısmı Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde düzenlenecek. 2x3 şeritle hizmet verecek köprü için ayrıca 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 altgeçit köprüsü, 33 üstgeçit köprüsü, 6 köprü, 43 altgeçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Köprü Lapseki-Gelibolu arasında Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçme imkânı sağlayacak.