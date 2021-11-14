Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP’li belediyede gazeteciye tehdit
Giriş Tarihi: 14.11.2021

CHP’li belediyede gazeteciye tehdit

BEKİR COŞKUN
CHP’li belediyede gazeteciye tehdit

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, A Haber muhabiri Mehmet Miras'ı "Defol lan!" diyerek belediye meclis salonundan kovup "Ben seni çağırtacağım" diye tehdit etti

Mersin'de geçtiğimiz günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Vahap Seçer'in gazetecileri meclis toplantısından kovmasının yankıları sürerken yeni bir skandal yaşandı. Başkan Seçer'in basın mensuplarını meclis toplantısından kovmasının ardından verilen 1 buçuk saatlik arada Başkan Seçer, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve belediye başkanları ile yaptığı görüşmede gazetecilerin salona alınmaması ile ilgili duruş sergiledi. Ancak bu duruş muhalefet tarafından kabul görmedi.



Bu sıralarda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, A Haber muhabiri Mehmet Miras'a hakaretler savurdu. Miras'ı 'Defol lan!' diyerek meclisten kovan daire başkanı, "Ben seni çağırtacağım" diyerek de tehditler savurdu. Gündeş'in bu tehdit ve hakareti sonrasında Miras, durumu emniyet güçlerine haber verdi. Muhabir polis kontrolünde meclisten ayrıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li belediyede gazeteciye tehdit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA