Çocuğunun olmayacağını gizlemek boşanma sebebi

Diyanet İşleri Başkanlığı
boşanma konusunda vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. "Bir kimsenin, çocuğu olmayacağını bildiği hâlde bunu evleneceği kimseden gizlemesi diğer eş için boşanma sebebi sayılır mı?" sorusuna, "Bir kadın veya erkeğin yapılan tetkikler sonucu çocuğunun olmayacağı ortaya çıkmışsa bu gerçeği evleneceği kişiden gizlemesi doğru olmaz. Evliliğin esas amaçlarından biri nesil sahibi olmak olduğundan, eşlerin bu gerekçeyle mahkemeye boşanma davası açması caizdir" yanıtı verildi. "Öfkeliyken yapılan boşama geçerli midir?" sorusuna ise, "Şuurunu kaybedip ne dediğini ve ne yaptığını bilemeyecek derecede cinnet ve sinir krizi geçiren yani kontrolünü kaybeden kimsenin boşaması geçerli değildir" cevabı verildi.