Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret SABAH’a konuştı: Devlet hep yanımda oldu

GENÇ MÜZİSYENLERE TAVSİYELER

Başarımı çalışmaya, hep çalışmaya, devamlı kendimi yenilemeye, bildiklerimle yetinmeyip yeni şeyler öğrenmeye, yaptıklarımı hep daha iyi yapmaya uğraşmaya, kendime ve dinleyicilerime karşı dürüst olmaya borçluyum. Müzikle uğraşan gençlerimiz, müziğin sadece bir meslek değil bir misyon olduğunu bilmeli. Müziği ticaret sahası, konser ve kayıtları da çok para kazanmak için bir araç olarak görmemeleri gerek.