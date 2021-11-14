Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Diyarbakır
'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan annelerin evlat nöbeti devam ediyor. Şu ana kadar 33 kişinin ailesine kavuştuğu eyleme katılım her geçen gün artıyor. Eylemin 802'nci gününde evlat nöbetine Hatay
ve Kars
'tan gelen 2 aile daha katıldı. Aile sayısı 244'e yükseldi.
Kırklareli'nde elektrik teknisyeni olarak çalışırken 6 yıl önce dağa kaçırılan Erhan Artık'ın annesi Aysel ve babası Ekrem Artık, yaşadıkları Hatay'dan Diyarbakır'a gelerek annelerin eylemine katıldı. Kars'ın Kağızman ilçesinde İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi iken HDP'liler tarafından kandırılarak 6 yıl önce dağa kaçırılan O.G.'nin annesi S.G. ve babası H.G. de eyleme dahil oldu.
'SEN BENİM CANIMSIN'
Anne Aysel Artık, evladı Erhan'ın HDP'ye yakın çevreler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlum ne olursa olsun sen benim canımsın. Gelmeni istiyorum. Gittiğinden bu yana gözyaşlarım dinmedi. Seni her şeyin ile kabul ediyoruz. Dönmeni bekliyoruz" dedi.