Meclis'in yeni haftada gündem yoğun! "Çocuk teslimi" yürürlükten kaldırılıyor!

BÜTÇE MESAİSİ KOMİSYON'DA DEVAM EDECEK

Plan ve Bütçe Komisyonu, 2022 bütçesi maratonunu sürdürecek.

Komisyonda salı günü Milli Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ele alınacak.

Komisyon perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçesi için mesai yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Kapadokya Alan Başkanlığının bütçeleri ise cuma günü görüşülecek.