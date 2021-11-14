‘Millet küfrün hesabını soracak’

Başkan Erdoğan, Çanakkale
Biga Meydanı'ndaki törenle kentte toplam 773 milyon TL'lik 33 yatırımın açılışını yaptı. İşte Erdoğan'ın burada coşkulu kalabalığa hitaben yaptığı konuşmanın satırbaşları:
BAY KEMAL, SENİN HİZMET DERDİN YOK:
Biz eserlerle konuşuyoruz. Sağlıkta Çan Devlet Hastanesi'ni hizmete açıyoruz. Çanakkale karasal sayısal yayın kulesinin açılışını yapıyoruz. Kıyı emniyetimize 2 adet 90 tonluk römorkörü hizmete veriyoruz. Bay Kemal, senden bir şey olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok. Biz Cumhur İttifakı
olarak MHP
ile yolumuza devam ediyoruz. Biz bu vatanı sevenlerdeniz.
PKK YANDAŞLARI:
CHP, İYİ Parti
ve HDP, terör örgütü yandaşlarıdır. Ülkemizde demokrasiyi geliştirme adına hangi adımlar atılıyorsa bunlar hep karşı çıktılar. Bu mankurtlar da, onların iplerini elinde tutanlar da ne yaparsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar.
SİZDEN ATATÜRKÇÜ OLMAZ:
Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri itham edenlerden Atatürkçü olmaz.
YA KİRLİ PAZARLIK YA GAFLET VAR:
Şehit yakınına küfredenlere sesleri çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya da gafleti aşan bir sorun vardır. Siyaset, ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikâyetle kesmek değil, milletin hayrına proje üretmektir. Taktiğiniz 'Kavgada yumruk sayılmaz' hesabıyla sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun. Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek. Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.