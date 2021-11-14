Öldürülen terörist iki eylemin faili çıktı

İçişleri Bakanlığı
koordinesinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler ile 7 Kasım'da başlayan Eren-1 Kış Operasyonları'nda Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2019'da Şırnak'ta öldürülen 2 çobanın ve Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi. Operasyonda Şırnak Bestler- Dereler bölgesinde tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda; havan, 1 zagros silahı, 1 keskin nişancı tüfeği, 6 EYP, 3 M-16 piyade tüfeği, 8 el bombası ile çok mühimmat ele geçirildi.