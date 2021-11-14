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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Öldürülen terörist iki eylemin faili çıktı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Öldürülen terörist iki eylemin faili çıktı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan timler ile 7 Kasım'da başlayan Eren-1 Kış Operasyonları'nda Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 85 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2019'da Şırnak'ta öldürülen 2 çobanın ve Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi. Operasyonda Şırnak Bestler- Dereler bölgesinde tespit edilen mağara, sığınak ve depolarda; havan, 1 zagros silahı, 1 keskin nişancı tüfeği, 6 EYP, 3 M-16 piyade tüfeği, 8 el bombası ile çok mühimmat ele geçirildi.
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Öldürülen terörist iki eylemin faili çıktı
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