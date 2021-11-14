Osman Nuri Kabaktepe’den Ekrem İmamoğlu’na tepki: Aklı şehirde değil, cumhurbaşkanlığı adaylığında

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTEDİĞİ AÇIK"

İmamoğlu'nun İstanbul'u değil kendilerini geleceğe hazırladığını vurgulayan Kabaktepe, "İstanbul beden olarak burada, akıl olarak değil. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği açık. İstanbul'un geleceğini düşünen ve planlayan yönetim anlayışı bu cümlemi hak eder diye düşünüyorum. İstanbul'un geleceğini düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.