Osman Nuri Kabaktepe’den Ekrem İmamoğlu’na tepki: Aklı şehirde değil, cumhurbaşkanlığı adaylığında

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"CHP'Lİ İBB SINIFTA KALDI"
İstanbul Büyükeşhir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Kabaktepe, İmamoğlu'nun, seçimlerden önce verdiği sözleri tutmadığını hatta bunun için açılan internet sitesini de erişimden kaldırdığını ifade etti. Kabaktepe, "CHP'li İBB sınıfta kaldı. Vatandaşı 'gezdiğimizde denedik ama olmadı' diyorlar." diye konuştu.
"KASITLI OLARAK 'ENGELLENİYORUZ' ALGISI YAPIYOR"
İmamoğlu'nun kasıtlı olarak 'Engelleniyoruz' algısı yaptığını ifade eden Kabaktepe, "Biz İBB'de muhalefet partisiyiz. Bugüne kadar AK Parti grubu olarak önümüze gelen projelerin sadece yüzde 2.5'ine hayır, yüzde 97.5'ine ise evet demişiz" dedi.
"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAK İSTEDİĞİ AÇIK"
İmamoğlu'nun İstanbul'u değil kendilerini geleceğe hazırladığını vurgulayan Kabaktepe, "İstanbul beden olarak burada, akıl olarak değil. Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği açık. İstanbul'un geleceğini düşünen ve planlayan yönetim anlayışı bu cümlemi hak eder diye düşünüyorum. İstanbul'un geleceğini düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.