Yerli aşı, 3 bin gönüllü bekliyor

Pandemiyle mücadelede artık süreci
belirleyen en önemli
etken aşı. İki doz aşı
olanların hatırlatma
dozlarını olması gerektiği
bir döneme girerken,
yerli ve milli aşı
TURCOVAC'ın onay
alması ve tescillenmesi
için gönüllü çalışmaları da
devam ediyor. Yerli aşının şu
ana kadar yapılan çalışmalar
sonucunda etkili olduğunun
kanıtlandığına dikkat çeken
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi ve
Başakşehir Çam ve Sakura
Şehir Hastanesi Koordinatör
Başhekimi Prof. Dr. Nurettin
Yiyit, "Şu an aslında aşımız
hazır ve kullanılabilir.
Ama aşı ve ilaç geliştirdiğinizde
prosedür gereği
onay almanız ve tescillemeniz
gerekiyor.
Biz artık son aşamadayız
ve faz 3'ü tamamlayıp,
yüksek rakamda
gönüllüye ulaşıp, sonuçlarını
yayınladığımızda
tescillenecek. Tescillenip onay
alındıktan sonra piyasaya
çıkacak, ardından seri üretime
geçilecek. O yüzden gönüllü
sayımızın artması ve aşımızın
onay alması önemli" şeklinde
konuştu.
Türkiye'nin yetişkin yaş grubu aşılamada büyük bir iş başardığını söyleyen Yiyit, "18 yaş üstünde aşılama oranımız şu an yüzde 90. Aşı oranına rağmen yerli aşı için yeterli gönüllü bulmakta sıkıntı yaşıyoruz" dedi. Gönüllü çalışmalarında hatırlatma dozu olarak da TURKOVAC
olunabileceğini belirten Yiyit, "İki doz aşı olmamış ya da Kovid-19 geçirmemiş 18 yaş üstü vatandaşlara ihtiyaç var. Hiç aşı olmamış ve hasta olmamış bireylerin de gönüllü olmasını bekliyoruz. Çünkü ancak onlar gönüllü olursa bu aşı tescillenecek. Normalde hedef 43 bin kişinin gönüllü olmasıydı ama henüz o rakamdan çok uzağız. Üçüncü doz olarak bu aşıyı olmayı kabul eden vatandaşlarımızdan da 3 bin kişi aşılanırsa acil kullanım onayı alınacak. Eğer vatandaşlarımız gönüllü olurlarsa hem kendi ülkemiz adına bir gururun altında imzaları olacak hem de dünyanın sağlığına inanılmaz bir katkı sunmuş olacaklar" diye konuştu.