1915 Çanakkale Köprüsü iki ay erken açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, 1915 Çanakkale
Köprüsü inşaatının iki önce tamamlanacağını söyledi. Erdoğan önceki günkü Çanakkale ziyareti sırasında, Troya Müzesi
'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli
galasında gençlerle bir araya geldi. Programın görüntüleri dün paylaşıldı. Buradaki konuşmasında, gözleri yaşlı bir şekilde belgeseli izlediğini söyleyen Erdoğan, filmde emeği geçenleri selamladı.
Erdoğan, "Gençlerimizin Ezineli Yahya Çavuş'un, Bigalı Mehmet Çavuş
'un ve diğer kahramanlarımızın izinden giderek ülkelerinin ve milletlerinin istiklali için yeni destanlar yazacaklarına inanıyorum. Gençliğin sevdalısı biziz çünkü bu gençlik bu milletin geleceğidir, bu gençlik bu milletin medarıiftiharıdır. Onun için yatırımlarımızı gençlik üzerinde yapıyoruz" dedi. 1915 Çanakkale Köprüsü
için "İnşallah 18 Mart'a bile kalmadan, daha önce buranın açılışını yapacağız" diye konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: "Yüklenici firma 'Bunu öne çekmemizde bir mani var mı?' dedi. Biz de dedik ki; gökten ne yağar ki yer kabul etmez, yeter ki öne çekin. Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman toplu açılışını yaparız."