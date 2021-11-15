203 kripto örgüt üyesi daha deşifre oldu

KONYA
merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgüt içerisinde yönetici konumunda olan ve örgüte eleman yetiştirdiği tespit edilen 12 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 10'u itirafçı oldu. Şüpheliler sorgularında 467 ismi deşifre ederken, bunlar arasındaki 203 kişinin kripto örgüt üyesi olduğu ve haklarında daha önce işlem yapılmadığı tespit edildi. 203 şüpheliden 70'inin halen aktif olarak kamuda görev yaptığı, 133'ünün de özel sektörde çalıştığı tespit edildi. 21 kişinin de örgüt içerisinde bölge talebe sorumlusu olarak görev yaptığı belirlendi.