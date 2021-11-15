AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından konuşuyor

AK Parti'de A takımı 2022 asgari ücret zammının da içerisinde olduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Kritik MYK / MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in konuşmasından satır başları:

Kıbrıs davası hiçbir zaman desteksiz kalmayacak.

Geçtimişten bugüne ne zaman masaya oturulsa, Rum tarafı istediğini elde etme, daha sonra da masayı bozma yoluna gitmiştir. Masa tekrar toplandığında Rum tarafı siyasi oyunlarına kaldığı yerden devam etmiştir.

Gaz kaynaklarının iki taraf tarafından bölüştürülmesi yönünde mekanizma oluşturulmasını önerdik. Rum tarafı haksız, hukuksuz bir davranışta bulunmuştur.

Libya gündemini yakında takip ediyoruz. Paris'te bir Libya toplantısı yapıldı. Burada bizim her zaman altını çizdiğimiz hususlar gündeme geldi. Bu zirveye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin davet edilmesi yanlıştır. Bir takım mahalle dayanışmasının öne çıkarılmak için zirvelerin zehirlendiğini görüyoruz.

Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandaldır.