Balyoz’a bakan FETÖ’cü eski hakimden pişkin talep

"Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Balyoz davasının eski hakimi Ali Efendi Peksak, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı vermesinin ardından yeniden görülen ve 236 sanığın beraat ettiği Balyoz davasında şoke eden bir talepte bulundu.

"BERAAT KARARI HATALI, YENİDEN YARGILANSINLAR " TALEBİ

Tutuklu bulunduğu Bolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan dilekçe gönderen Ali Efendi Peksak, Balyoz davasının görüldüğü İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne beraat eden isimlerin yeniden yargılanması noktasında talepte bulundu. "Balyoz davasının ilk yargılamasında görev almış olmam da gözetilerek meslekten ihraç kararı verilmesinde bu dava dayanak olmuştur. Dosyada görev almam nedeniyle hakkımda onlarca soruşturma açılmış, bazı davalarım da devam etmektedir" dedi. Beraat kararlarının hatalı olarak verildiğini öne süren Peksak, kararın şahsını ilgilendirdiğini de belirtti.

MAHKEMEDEN RET KARARI

Yargıtay'ca beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılandığı Balyoz davasının mahkemesi ise talebi karara bağladı. FETÖ'den ceza alan Balyoz davası eski hakimi Ali Efendi Peksak'ın beraat eden isimler hakkında yargılanmanın yenilenmesi talebinin reddine karar verdi.