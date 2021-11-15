CHP’li belediyeden Gazi’ye büyük ayıp

ANKARA Büyükşehir Belediyesi
'nin 4 bin 500 konutluk 'Yeni Mamak
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamında evinin yıkılmasına karar verilen 92 yaşındaki Kore gazisi Veli Atasoy
(92) hayatını kaybetti. Kore Savaşı
sırasında esir alındıktan 3 yıl sonra Türkiye
'ye dönen ve Şirintepe Mahallesi
'nde kendi elleriyle yaptığı gecekonduda yaşayan Atasoy, ekim ayının son haftasında evini 15 gün içinde tahliye etmesi için tebligat aldı. Geçen hafta röportaj veren Atasoy, 61 yıldır yaşadığı evden ayrılmak istemediğini belirterek, "Ölünceye kadar evimde kalmak istiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne şeref madalyası getirdim. Bana tapulu bir ev verirlerse çıkarım. Yoksa kesinlikle buradan bir yere gitmem" demişti.