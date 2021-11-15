Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.11.2021 19:16

Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı

AA
Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon: 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı

Diyarbakır merkeli 4 ilde, bölücü terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce, 8 Kasım 2021'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

ŞÜPHELİLERDEN 13'Ü TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilerden 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL KİTAP VE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA