Diyarbakır merkezli 4 ilde PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon: 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL KİTAP VE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda toplatma kararı bulunan örgütsel kitap ve dergi ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.