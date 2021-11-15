FETÖ’cü müdürlerin cezaları onandı

ANKARA
'DA 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında tutuklanan FETÖ'cü emniyet müdürlerinin cezalarını Yargıtay onadı. Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan suçlu bulunan, eski Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube eski Müdürü Adem Yalçınkaya
, Asayişten sorumlu Ankara İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Arif Canlı, eski Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, Güvenlik Şubeden sorumlu Ankara İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mahmut Azmaz
, eski Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin'e 10 yıl; Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi eski Başkan Yardımcısı Ahmet Yediparmak
, eski Emniyet Müdürü Fikret Zeybek, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer Buçak
'a 8 yıl 9 ay; personelden sorumlu Ankara İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı İsmail Oktay Özyardımcı, eski Emniyet Müdürü Necmeddin Ulusal ve eski polis başmüfettişi Özer Zeyrek'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Davanın temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi cezaları onadı.