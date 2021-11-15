Hukukçu başkan mahkeme kararına uymuyor!

Efeler Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde belediye haberlerini vatandaşlara aktarmak için Efeler TV'yi kurdu. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yayın hayatına başlayan Efeler TV, Youtube, Facebook ve Instagram üzerinden canlı yayınlar yapıyor.

Aydın'da yaşayan Serhan Seyhan, Efe TV markasının tüm patent ve kullanım haklarını 15 Mayıs 2016'dan beri kullandığını belirterek Efeler TV'nin yayınlarının durdurulması için Aydın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Serhan Seyhan başvurusunda Efe ismiyle yaptığı tüm ticari haklarına çok benzer olana Efeler markasının karışıklığa sebep olduğunu, Efeler Belediyesi'nin markaların korunması hakkında kanun maddesine göre haksız rekabet ortamı oluşturulduğunu belirtti.

MARKA TECAVÜZÜ

Efeler Belediyesi'nin kötü niyetle yayınlarına hala devam ettiğini şikayet dilekçesine belirten Seyhan, marka ve ticaret ünvanına tecavüz edildiğini ifade ederek mahkeme tarafından tedbir kararı verilmesini talep etti. Efeler Belediyesi'nin Efeler TV ismiyle yaptığı marka başvurusu da reddedildi. Aydın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Fikri ve Sınai Hakları Mahkemesi sıfatıyla Efeler Belediyesi'nin marka tecavüzü yaparak haksız rekabette bulunduğu vurgulandı. Serhan Seyhan'ın ihtiyati tedbir talebi kabul edilirken, Efeler Belediyesi kanalı Efeler TV'nin tüm yayınlarının durdurulmasına karar verildi.

EFELER BELEDİYESİ TV OLARAK DEĞİŞTİRİP YAYINLARA DEVAM EDİYOR

Efeler Belediyesi'nin internet üzerinden yayın yapan Efeler TV'nin ismini mahkeme kararının ardından Efeler Belediyesi TV olarak değiştirerek yayın hayatına devam ettiğini söyleyen Serhan Seyhan, "Bu isimle de belediye markama tecavüz ederek haksız rekabet ortamı oluşturuyor. Hukukçu belediye başkanı mahkeme kararını uygulamıyor.

Türk Patent Enstitüsü kararı olmasına rağmen Efeler Belediyesi TV ismi ile sosyal medya üzerinde yayınlar devam ediyor. Bu konuyla ilgili savcılığa giderek suç duyurusunda da bulundum. Haklılığım bilirkişi raporu ile tespit edilmesinin ardından Aydın 3. Asliye Hukuk mahkemesi tarafından verilen tedbir kararına uymayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, mahkeme tarafından verilen Efeler TV'nin yayınlarının durdurulması ve daha önceki yayınlarının kaldırılması kararına muhalefet suçunu işliyor. En yakın sürede bununla ilgili de yasal haklarımı kullanacağım" diye konuştu.