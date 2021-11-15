Kılıçdaroğlu’na gazilerden küfür tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İstanbul
'da Can Göktuğ Boz
(27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara
'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında bulunan bir grup gazi Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan
meselesinde sessiz kaldığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım" dedi. Gaziler daha sonra, CHP'nin 15 Temmuz
gazilerinin yargılanması için önerge verdiğini söyleyerek "CHP iktidarında bu vatan evlatları hangi pozisyonda olacak?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin. Bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın. Bu kardeşiniz, kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasındaki ayrımcılığa karşıdır. 15 Temmuz şehitlerinin paralarının üzerine çökenlere karşıdır. O paraların bütün ailelere bir hafta içinde verileceğini defalarca söyledim" yanıtını verdi.